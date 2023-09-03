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Кондиционер Eurohoff inverter EVR-09i
- Дата выхода на рынок, год: 2023
- Тип кондиционера: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Максимальная длина магистрали, м: 15
- Перепад высот, м: 10
1239.00 руб
Кондиционер Eurohoff inverter EVR-12i
- Дата выхода на рынок, год: 2023
- Тип кондиционера: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Максимальная длина магистрали, м: 15
- Перепад высот, м: 10
1395.00 руб
Кондиционер Eurohoff inverter EVR-07i
- Дата выхода на рынок, год: 2023
- Тип кондиционера: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Максимальная длина магистрали, м: 15
- Перепад высот, м: 10
1176.00 руб
Кондиционер Eurohoff on/of EV-07
- Дата выхода на рынок, год: 2023
- Тип кондиционера: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Максимальная длина магистрали, м: 15
- Перепад высот, м: 10
1146.00 руб
Кондиционер Dahatsu Dragon DHP-07
- Дата выхода на рынок, год: 2023
- Тип кондиционера: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Максимальная длина магистрали, м: 20
- Перепад высот, м: 8
1221.00 руб
Кондиционер Dahatsu Dragon DHP-09
- Дата выхода на рынок, год: 2023
- Тип кондиционера: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Максимальная длина магистрали, м: 20
- Перепад высот, м: 8
1276.00 руб
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