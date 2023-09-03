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Только в октябре - скидки 40% и 50% на монтаж кондиционера!
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Удачный октябрь - кондиционеры Electrolux с установкой за ПОЛЦЕНЫ!
В акции участвуют инверторные кондиционеры Electrolux
Кондиционер Eurohoff inverter EVR-09i
Кондиционер Eurohoff inverter EVR-09i
- Дата выхода на рынок, год: 2023 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 15 - Перепад высот, м: 10
В наличии
1239.00 руб
Кондиционер Eurohoff inverter EVR-12i
Кондиционер Eurohoff inverter EVR-12i
- Дата выхода на рынок, год: 2023 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 15 - Перепад высот, м: 10
В наличии
1395.00 руб
Кондиционер Eurohoff inverter EVR-07i
Кондиционер Eurohoff inverter EVR-07i
- Дата выхода на рынок, год: 2023 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 15 - Перепад высот, м: 10
В наличии
1176.00 руб
Кондиционер Eurohoff on/of EV-07
Кондиционер Eurohoff on/of EV-07
- Дата выхода на рынок, год: 2023 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 15 - Перепад высот, м: 10
В наличии
1146.00 руб
Кондиционер MDV ALL EASY Inverter MDSAE-24HRFN8
Кондиционер MDV ALL EASY Inverter MDSAE-24HRFN8
- Дата выхода на рынок, год: 2023 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 50 - Перепад высот, м: 25
В наличии
4590.00 руб
Кондиционер Electrolux Skandi DC Inverter EACS/I-09HSK/N3
Кондиционер Electrolux Skandi DC Inverter EACS/I-09HSK/N3
- Дата выхода на рынок, год: 2022 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 20 - Перепад высот, м: 10
В наличии
2023.00 руб
Кондиционер Ballu Discovery DC Inverter BSVI-07HN8
Кондиционер Ballu Discovery DC Inverter BSVI-07HN8
- Дата выхода на рынок, год: 2022 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 15 - Перепад высот, м: 5
В наличии
1350.00 руб
Кондиционер Electrolux Skandi DC Inverter EACS/I-07HSK/N3
Кондиционер Electrolux Skandi DC Inverter EACS/I-07HSK/N3
- Дата выхода на рынок, год: 2022 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 20 - Перепад высот, м: 10
В наличии
1909.00 руб
Кондиционер Ballu Discovery DC Inverter BSVI-09HN8
Кондиционер Ballu Discovery DC Inverter BSVI-09HN8
- Дата выхода на рынок, год: 2022 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 15 - Перепад высот, м: 5
В наличии
1450.00 руб
Кондиционер AlpicAir Premium Pro II AWI/AWO-26HRDC1C
Кондиционер AlpicAir Premium Pro II AWI/AWO-26HRDC1C
- Дата выхода на рынок, год: 2022 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 15 - Перепад высот, м: 10
В наличии
2157.00 руб
Кондиционер Dahatsu Brilliant Inverter DS-07i
Кондиционер Dahatsu Brilliant Inverter DS-07i
- Дата выхода на рынок, год: 2023 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 25 - Перепад высот, м: 10
В наличии
1392.00 руб
Кондиционер Dahatsu Brilliant Inverter DS-09i
Кондиционер Dahatsu Brilliant Inverter DS-09i
- Дата выхода на рынок, год: 2023 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 25 - Перепад высот, м: 10
В наличии
1520.00 руб
Кондиционер Dahatsu Brilliant Inverter DS-12i
Кондиционер Dahatsu Brilliant Inverter DS-12i
- Дата выхода на рынок, год: 2023 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 25 - Перепад высот, м: 10
В наличии
1769.00 руб
Кондиционер Dahatsu Dragon DHP-07
Кондиционер Dahatsu Dragon DHP-07
- Дата выхода на рынок, год: 2023 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 20 - Перепад высот, м: 8
В наличии
1221.00 руб
Кондиционер Dahatsu Dragon DHP-09
Кондиционер Dahatsu Dragon DHP-09
- Дата выхода на рынок, год: 2023 - Тип кондиционера: сплит-система - Тип внутреннего блока: настенный - Максимальная длина магистрали, м: 20 - Перепад высот, м: 8
В наличии
1276.00 руб
Наши новости
Удачный ноябрь - кондиционеры Electrolux с установкой за ПОЛЦЕНЫ!
Акции 03.09.2023 109
Удачный ноябрь - кондиционеры Electrolux с установкой за ПОЛЦЕНЫ!
Ноябрь - удачный месяц, чтобы установить кондиционер Electrolux со скидкой 50%! Таким образом стандартный монтаж кондиционера обойдётся в..
Скидки 40% и 50% на монтаж кондиционера в ноябре!
Акции 05.08.2023 300
Скидки 40% и 50% на монтаж кондиционера в ноябре!
Только в ноябре при покупке инверторных кондиционеров брендов Ballu, Gree и Midea скидка на стандартный монтаж 40%! А при покупке инверто..
Клёвый дизайнерский кондиционер! Как нейросеть предполагает "клёвый дизайн кондиционера"
Новости 18.06.2023 153
Клёвый дизайнерский кондиционер! Как нейросеть предполагает "клёвый дизайн кондиционера"
С появлением новых модных нейросетей, которые могут создавать креативные продукты, человечество устремилось смотреть на то, как нейросети..